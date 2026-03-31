Преимущества ШОС позволяют влиять на геополитические процессы — глава организации

Соответствующее мнение озвучил глава международной организации на пресс-подходе перед круглым столом «Единство перед лицом изменений: диалог ШОС о глобальных вызовах и угрозах устойчивому развитию».

— ШОС обладает рядом особенностей и преимуществ. Все государства-члены — это евразийские страны. Они расположены на одном континенте, связаны по суше, связаны тесными историческими и культурными связями, — отметил он.

По его словам, в ШОС действует ряд профильных механизмов сотрудничества. Это регулярные встречи министерств, ведомств, верховных судов, генеральных прокуратур, центральных государственных органов в сфере окружающей среды, внешнеэкономической и торговой деятельности, науки и техники и др. Всего 29 таких механизмов.

— Все эти механизмы дают практические результаты, которые, как преимущества ШОС, позволяют влиять на те геополитические и геоэкономические процессы, которые происходят сегодня в мире, — добавил он.

Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов особо отметил весомый вклад Казахстана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

— ШОС — это сообщество равных партнеров. Китай, Россия, Казахстан, Пакистан, Индия и другие страны вносят огромный вклад в развитие организации, — подчеркнул он.

Круглый стол призван дополнить глобальные программы ООН региональной экспертизой. Ключевой темой дискуссии стала имплементация Целей устойчивого развития с учетом особенностей и приоритетов государств-членов ШОС.

