РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:30, 30 Март 2026 | GMT +5

    Преимущества ШОС позволяют влиять на геополитические процессы — глава организации

    В понедельник в Секретариате ШОС в столице КНР Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев отметил ряд преимуществ организации перед лицом современных вызовов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Преимущества ШОС позволяют влиять на геополитические процессы — глава организации
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    Соответствующее мнение озвучил глава международной организации на пресс-подходе перед круглым столом «Единство перед лицом изменений: диалог ШОС о глобальных вызовах и угрозах устойчивому развитию».

    — ШОС обладает рядом особенностей и преимуществ. Все государства-члены — это евразийские страны. Они расположены на одном континенте, связаны по суше, связаны тесными историческими и культурными связями, — отметил он.

    По его словам, в ШОС действует ряд профильных механизмов сотрудничества. Это регулярные встречи министерств, ведомств, верховных судов, генеральных прокуратур, центральных государственных органов в сфере окружающей среды, внешнеэкономической и торговой деятельности, науки и техники и др. Всего 29 таких механизмов.

    — Все эти механизмы дают практические результаты, которые, как преимущества ШОС, позволяют влиять на те геополитические и геоэкономические процессы, которые происходят сегодня в мире, — добавил он.

    Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов особо отметил весомый вклад Казахстана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

    — ШОС — это сообщество равных партнеров. Китай, Россия, Казахстан, Пакистан, Индия и другие страны вносят огромный вклад в развитие организации, — подчеркнул он.

    Круглый стол призван дополнить глобальные программы ООН региональной экспертизой. Ключевой темой дискуссии стала имплементация Целей устойчивого развития с учетом особенностей и приоритетов государств-членов ШОС.

    Ранее мы писали, что миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.

    Теги:
    ШОС Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают