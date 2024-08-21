Преимущества маркетплейсов: почему предпринимателям из Казахстана выгодно работать с Ozon.kz

Запуск интернет-магазина требует значительных вложений времени и денег. Необходимо не только проанализировать рынок, определиться с ассортиментом и наладить процесс закупки или производства продукции, но и разработать сайт, настроить прием платежей и формирование налоговой отчетности. Не стоит забывать и про рекламу: чтобы поддерживать высокий уровень продаж, важно уделять большое внимание продвижению как сайта в целом, так и отдельных позиций. Сотрудничество с маркетплейсами значительно упрощает онлайн-торговлю как для продавцов, так и для покупателей, именно поэтому последние годы эта отрасль активно развивается в Казахстане. В компании Ozon.kz рассказали о том, почему казахстанским предпринимателям выгодно работать на маркетплейсе, передает агентство Kazinform.

Ozon.kz — один из крупнейших маркетплейсов в СНГ. Число активных покупателей на площадке постоянно растет, сегодня это уже 50 млн пользователей из разных стран, что в 2,5 раза больше населения Казахстана. Только за прошлый год оборот площадки в стране вырос в 5 раз. Ozon.kz помогает предпринимателям выстроить успешный онлайн-бизнес, забирая на себя большую часть разнообразных задач. Рассказываем, на чем продавцы Ozon.kz экономят больше всего ресурсов.

Анализ рынка и выбор ниши

Правильный выбор товара на старте — залог успеха малого бизнеса в торговле. Именно здесь часто ошибаются начинающие предприниматели. Выбирая товар интуитивно, легко упустить из виду множество важных нюансов и в итоге потерять деньги. Ozon.kz с самого начала предоставляет своим партнерам подробную аналитику, показывающую, какие товары наиболее востребованы, по какой цене их продают конкуренты, каких позиций на площадке не хватает, и многое другое. Внимательно изучив эти данные, намного легче принять правильное решение и сразу начать продавать наиболее перспективные позиции.

Фото: OZON KAZAKHSTAN

Разработка и продвижение интернет-магазина

Разработка интернет-магазина — довольно сложная задача, которая занимает много времени. Необходимо продумать и учесть множество разных моментов: от корректной работы корзины до правильного отображения карточек товаров. Когда сайт будет готов и начнет работать, его необходимо будет постоянно поддерживать и продвигать, конкурируя с множеством других подобных ресурсов. Вся эта работа стоит дорого и может забирать значительную долю прибыли.

Ozon.kz – популярная платформа, на которой уже собрана большая аудитория покупателей из разных стран. Маркетплейс вкладывается в рекламу платформы, поддерживает сайт и приложение и уже давно стал привычной и удобной площадкой для 50 млн пользователей. Продавцам остается лишь определиться с товаром, правильно оформить карточки и в пару кликов запустить внутреннее продвижение на площадке через личный кабинет.

Логистика: хранение и доставка товаров

Партнерам Ozon.kz доступно несколько способов организации логистических цепочек. Можно выбрать любой, или комбинировать разные варианты в зависимости от товаров, географии продаж и собственных возможностей.

FBO — Ozon.kz полностью берет на себя хранение, сборку, упаковку и доставку заказов, продавцу остается лишь вовремя пополнять запас товара на складах.

FBS — продавец самостоятельно хранит товары, а при получении заказа передает их в доставку маркетплейса. Для этого необходимо привезти товары в пункт выдачи или один из сортировочных центров, которые работают в Алматы, Астане, Актобе, Костанае, Атырау и Шымкенте.

RealFBS — предприниматель сам отвечает за все логистические операции.

Более того, Ozon отличается крупнейшей в СНГ логистической сетью, что дает возможность продавцам развиваться не только на локальном рынке, но и масштабировать свой бизнес на ближайшие страны: Россию, Беларусь, Армению и Кыргызстан.

Фото: OZON KAZAKHSTAN

Отношения с покупателями

Отношения с покупателями не всегда складываются гладко. Ozon.kz обеспечивает необходимые инструменты для решения любых спорных ситуаций с учетом интересов обеих сторон. В случае возникновения любых вопросов или претензий пользователь направляет обращение через платформу и в случае необходимости маркетплейс имеет возможность вмешаться и урегулировать ситуацию. Благодаря такому подходу покупатели доверяют маркетплейсу и его партнерам, а продавцы могут выстраивать работу со своими клиентами наиболее удобным образом.

Финансы и отчетность

Отдельная важная задача для предпринимателя, продающего свои товары в интернете, — настройка системы платежей и соблюдение налогового законодательства. Ozon.kz полностью решает эту проблему. Площадка сама принимает платежи и переводит оплату продавцу 2 раза в месяц, а в личном кабинете каждый месяц формируются все документы, необходимые для предоставления налоговой отчетности. Кроме того, при продаже товаров покупателям из других стран Ozon становится налоговым агентом продавца. И, конечно же,предприниматель всегда может увидеть полный отчет по всем своим товарам и проанализировать текущую ситуацию.

Начать бизнес с Ozon.kz легко, достаточно сделать 4 простых шага:

Зарегистрироваться в Ozon Seller и активировать аккаунт. Понадобится всего 15 минут, номер мобильного телефона и e-mail, а для завершения регистрации — данные юридического лица. После активации и принятия оферты можно переходить к следующему шагу. Загрузить карточки товаров. Важно заполнить подробное описание и загрузить качественные фото и видео. Выбрать схему продажи: FBO, FBS или realFBS. Отгрузить товары или указать их наличие и начать торговлю. При необходимости можно подключить инструменты продвижения, чтобы быстрее раскрутить свой магазин.

Ozon.kz заинтересован в развитии своих партнеров, поэтому предоставляет продавцам поддержку на всех этапах. Разобраться в нюансах работы площадки и найти советы экспертов по развитию бизнеса можно в Базе знаний или на интерактивном портале Ozon University. Кроме того, решить все возникающие вопросы можно с региональными представителями компании, чей офис находится в Алматы. Регистрируйтесь на Ozon Seller и начинайте бизнес в партнерстве с Ozon.kz.