Предыдущие системы международной безопасности разрушаются - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Энергетический кризис подрывает достижения по углеродной нейтральности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сталкиваемся с недостатком продовольствия в самых неразвитых регионах мира. Одновременно геополитическая конфронтация с самыми хрупкими мировыми державами усилилась, приводя к наращиванию напряженности в самых разных уголках мира», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что предыдущие системы международной безопасности разрушаются на наших глазах.

«Экстремизм и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами. Энергетический кризис подрывает достижения по углеродной нейтральности. Эти вызовы мы не можем себе позволить игнорировать», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.























