РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:52, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Предыдущие системы международной безопасности разрушаются - Касым-Жомарт Токаев

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Энергетический кризис подрывает достижения по углеродной нейтральности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сталкиваемся с недостатком продовольствия в самых неразвитых регионах мира. Одновременно геополитическая конфронтация с самыми хрупкими мировыми державами усилилась, приводя к наращиванию напряженности в самых разных уголках мира», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что предыдущие системы международной безопасности разрушаются на наших глазах.

    «Экстремизм и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами. Энергетический кризис подрывает достижения по углеродной нейтральности. Эти вызовы мы не можем себе позволить игнорировать», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.








    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Съезд лидеров мировых религий Международная деятельность Президент
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!