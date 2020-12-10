Предвыборные теледебаты политических партий пройдут 30 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 30 декабря 2020 года состоятся предвыборные телевизионные дебаты политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

В документе отмечено: в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 27 и пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 25 августа 2018 года № 12/198 «Об утверждении Правил и условий проведения предвыборных дебатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:

1. Провести 30 декабря 2020 года предвыборные телевизионные дебаты политических партий, выдвинувших партийные списки на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

2. Довести настоящее постановление до сведения политических партий, выдвинувших партийные списки на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

3. Политическим партиям, выдвинувшим партийные списки на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, определить кандидатуры для участия в предвыборных дебатах.