Предвыборные обещания: как их выполняют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании Бюро Политсовета регионального филиала партии Nur Otan обсудили, как реализуются предвыборные обещания. На заседании присутствовал аким области, председатель филиала партии Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала, в дорожной карте по реализации предвыборной программы партии - 129 мероприятий по семи направлениям. В этом году должны быть реализованы 117.

«По предвыборной программе достигнут один из первых индикаторов – среднемесячная зарплата составила 178 тысяч тенге, план на 2021-й год – 161 тысяча тенге. План на этот год по созданию рабочих мест - 13,6 тысяч. Создано 12 тысяч. В сфере молодежной политики трудоустроены 4,1 тысячи молодых людей при плане 5,8 тысячи человек. Молодым предпринимателям выдано 411 микрокредитов на открытие собственного дела», - рассказали в пресс-службе.

Еще один пункт предвыборных обещаний – запуск промышленных предприятий. С начала года в регионе запустили комбинат по производству ламинированной фанеры, фабрику по выпуску мягких контейнеров и завод изотермических вагонов-термосов. Ведется строительство фабрики по производству бумаги компанией «Радуга» и кирпичного завода ТОО «Кирпич СК»

На территории специальной экономической зоны «Qyzyljar» реализуют три крупных проекта.

Продолжается модернизация ТОО «Тайынша Май», ТОО «Радуга» и ТОО «Максимальный размах CORPORATION».

Промышленный сектор области выпустил продукцию на 221 млрд тенге.

Есть положительная динамика в аграрном секторе. Производство мяса и молока увеличилось на 2,4% и 6,1%, соответственно.

«В рамках дорожной карты будет введено в текущем году 10 молочно-товарных ферм, строятся две откормочные площадки на 13 тысяч голов, 2 птицефабрики мощностью 6 тысяч тонн мяса бройлеров в год. Завершено расширение свинокомплекса до 100 тысяч голов, для загрузки мощностей перерабатывающих предприятий проходят модернизацию молочные заводы «Маслодел» и «Евразиан милк», - сказал руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов.

На строительство жилья в этом году выделили 27 млрд тенге. Из запланированных 3,5 тысячи квартир сдали 775. До конца года построят еще 30 многоэтажных жилых домов.

На обновление медицинского оборудования выделили более трех млрд тенге. В пяти медицинских организациях области идет капитальный ремонт на общую сумму 143 млн тенге.

В сфере образования: все дети в возрасте от одного года до шести лет обеспечены местами в детских садах.

В регионе построили два современных физкультурно-оздоровительных комплекса, продолжается строительство еще пяти ФОКов. До конца года откроют два.

Кумар Аксакалов считает, что нужен жесткий контроль за исполнением предвыборной программы. К работе должны подключиться все исполнительные органы.

«Нельзя допускать неисполнение или срыв мероприятий по исполнению дорожной карты. Ответственность лежит на акимах районов и города Петропавловска, руководителях отраслевых управлений. Необходимо определить ответственный государственный орган, который будет сводить всю необходимую информацию по направлениям дорожной карты и предоставлять ее на регулярной основе мне и областному филиалу партии. Я поручаю эту работу управлению экономики», - сказал К. Аксакалов.



