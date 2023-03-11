Предвыборные дебаты: о чем заявили политические партии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прямом эфире телеканала КТК состоялись дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дебатах приняли участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Цели партии AMANAT : Решение реальных проблем людей

«Наша программа написана вместе с народом. Мы знаем реальные проблемы людей и только мы их можем решить. Мы наведем порядок в стране и обеспечим социальную справедливость. Мы добьемся возвращения незаконно выведенных капиталов. Усилим борьбу с коррупцией, олигополиями и латифундистами. Мы добьемся увеличения доходов каждой семьи, каждого казахстанца. Мы примем новый социальный кодекс. Мы повысим пенсии и базовые пенсии для старшего поколения, добьемся досрочного выхода на пенсии для работников вредных профессий», - сказал Айдос Сарым.

Также Айдос Сарым ответил на вопрос по поводу увеличения зарплат учителям и врачам, социальным работникам и военнослужащим.

«Увеличим соцпомощь в 1,5 раза для почти 2 млн граждан. Мы построим школы на более чем 1 млн ученических мест. Построим жилье для 730 тысяч семей. Мы в сфере экономики откроем сотни предприятий, которые ежегодно будут генерировать свыше 40 тысяч качественных рабочих мест. Обеспечим стабильную работу 1,5 млн молодых сограждан. Примем новый Налоговый кодекс, который создаст равные правила игры для всех. Снимем 15 тысяч регуляторных барьеров для бизнеса», - заявил член партии AMANAT.

«Возродим село, направив на это 1 трлн тенге. Мы реализуем 100 инвестпроектов в аграрном секторе, направив на это 1,5 млрд долларов. Мы продолжим проект «Жер аманаты» и вернем государству еще 5 млн га земли. Дорогие избиратели, мы гарантируем выполнения наших предвыборных обещаний», - заключил Айдос Сарым.

Парти я «Respublica» : Государство как доходное предприятие

«Мы, партия «Respublica», четко понимаем, что конечным итогом экономических преобразований должно стать улучшение благосостояния казахстанцев. Приведу вам достаточно простой пример: доходная часть Казахстана в 2023 году должна составить 17 трлн тенге, а расходная часть – 21 трлн тенге. Соответственно в 2023 году государственный бюджет будет в дефиците на 4 трлн тенге. Если бы наше государство было предприятием, это предприятие было бы банкротом. Неважно, какие сферы и как мы хотим развивать – денег на это нет. Я говорю это с позиции бизнеса. Партия «Respublica» – это бизнесмены, которые работают в реальном секторе экономики», - заявила сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова.

Она отметила, что за последние 10 лет казахстанцы пережили пандемию, девальвацию, санкции и продолжают работать каждый день в реальной экономике.

«Сегодня мы хотим прийти и предложить другой подход. Мы про экономику, про то, чтобы экономика Казахстана стала доходной. Тогда можно направлять любые финансы, любые средства на развитие здравоохранения, образования и прочих сфер. На текущий момент мы все прекрасно знаем, что через 30 лет нефть закончится. Возможно, многим стоящим в зале это неинтересно, но мне это интересно. Через 30 лет моей дочери будет столько же, сколько и мне. Очень важно, как она будет учиться, где она будет работать и как она будет получать здравоохранение. Мы должны развивать инфраструктуру, мы должны уходить от сырьевой направленности к переработке», - добавила Динара Шукижанова.

Парти я «Байтақ» : Без здоровых людей нет сильной страны

«Мы создали партию зеленых «Байтақ», потому что нам надоело слышать обещания и видеть, как на недрах нашей страны обогащаются крупные промышленные компании. Нам надоело дышать грязным воздухом от промышленных предприятий. Нам надоело отравлять легкие наших детей и губить здоровье наших родителей», - сказала член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова.

Спикер подчеркнула, что никто не получает никакой компенсации за ущерб: онкологические заболевания и другие болезни, которые приобрел народ.

По ее словам, особенность платформы партии «Байтақ» заключается в том, что никакая экономика, никакая сильная страна невозможна без здоровых, сильных, умных, образованных, со сформированным антикоррупционным сознанием молодых людей.

«Я хочу сказать, что здоровая жизнь означает здоровую экономику. Мы хотим заявить, что стране необходима чистая энергетика и чистая промышленность. Мы боремся не за власть, мы боремся за справедливый Казахстан. Мы ежедневно защищаем права наших граждан, простых людей, и это нужно понять. Если мы зайдем в Парламент, то партия «Байтақ» проведет ревизию, мы проведем независимое исследование ущерба экологии, который нанес промышленный комплекс здоровью нашего народа. За это мы боремся и это станет реальностью», - добавила Айнур Сабитова.

ОСДП: Защита интересов простых граждан

«Пора положить конец олигархической экономике. Экономика по-казахстански – это обычный ритейл – «купи-продай», больше ничего нет. Надо остановить процесс, когда богатеют единицы, а беднеют миллионы. Что предлагает ОСДП? Во-первых, надо вернуть в страну все средства, которые лежат в оффшорных счетах. Это необходимо для дальнейших реформ», - сказал председатель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Асхат Рахимжанов.

Во-вторых, надо провести разукрупнение предприятий, от краха которых может развалиться вся экономика. В-третьих, надо проводить постепенную национализацию отраслей добычи и экспорта богатств. По словам Асхата Рахимжанова, нефть, уран, золото, никто в землю не закачивал, чтобы ими распоряжаться единолично. В-четвертых, тот, кто зарабатывает больше, тот и должен платить в бюджет налогов больше. Это нужно для проведения эффективной социальной политики. В-пятых, нужно снизить ставки до 16% по потребительским и до 10% по залоговым и ипотечным кредитам.

«Еще одно важное препятствие – это коррупция. Коррупция мешает процветанию нашего народа. Надо открыто и безжалостно с ней бороться. Мы заявляем – коррупционеров в тюрьму. Парламент должен также стать открытым. В нем должны звучать открыто альтернативные мнения. Те партии, которые были в прошлом созыве, доказали уже свою профнепригодность. Они не защищают интересы простых граждан. Обстановка в стране по большей части ухудшается. Цены необоснованно и неконтролируемо растут. К примеру, вы все прекрасно знаете, что долговые тетради есть в магазинах. Люди питаются в долг, люди живут в долг. Эти тетради – это свидетельство того, что народ наш угнетают», - заключил председатель ОСДП.

Народн ая парти я Казахстана : Перемены для народа

«У нашей партии есть идея – это идея социализма. Вы можете спросить: какого социализма? Скандинавского социализма, например. В Норвегии всего полвека назад обнаружили в Северном море гигантские запасы нефти и газа. В настоящее время каждый норвежец на специальном счету имеет в среднем 238 тысяч евро. Не надо выдумывать велосипед, у нас есть эта идея, к которой мы идем и с этой точки зрения, если 19 марта миллионы людей поддержат программу «Народной партии Казахстана», то эта идея станет материальной силой, мы смотрим позитивно на это», - сказал председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев.

Спикер заявил, что народ хочет реальных перемен.

«19 марта можете проголосовать за кого угодно, только выполните свой гражданский, конституционный долг – придите на выборы!», - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

В ходе своего выступления, отвечая на вопрос своих оппонентов, он также заявил, что предпринимателям необходимо лишь то, чтобы их оставили в покое, а внедрение реальной выборности акимов и судей кардинально изменит ситуацию в стране.

Партии «Ақ жол» : Сокращение бедности и массовое предпринимательство

«В предвыборной программе партии «Ақ жол» мы ставим задачу по сокращению бедности, преодолению разрыва между богатыми и бедными, демонополизации экономики. Мы знаем, как можно преодолеть бедность – для этого надо создать возможности для массового предпринимательства. Партия «Ақ жол» требует, чтобы малый бизнес освободили от отчетности, дали возможность работать по патенту, увеличив его обороты до 100 млн тенге. Только эта одна возможность даст увеличить количество рабочих мест на тысячи, что не сделала ни одна рабочая программа по занятости. Мы требуем пересмотреть наши контракты с иностранными недропользователями и увеличить долю Казахстана в их распределении прибыли», - сказала член национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева.

Она также отметила, что партия «Ақ жол» требует возврата денег коррупционеров, которые ушли за пределы Казахстана.

«Мы считаем, что даже после отбытия наказания коррупционеры не имеют право выезжать за пределы Казахстана. Для улучшения жилищных условий сельчан мы предлагаем ввести обязательное сельское ипотечное кредитование, а для той молодежи, которая сегодня массово переезжает в города, акиматы должны построить социальное жилье, чтобы эта молодежь встала на ноги и смогла в дальнейшем купить себе улучшенное жилье. Сегодняшние жилищные программы рассчитаны только на многодетные семьи, а что делать молодым семьям? Поэтому мы предлагаем по ипотечным программам для молодых семей за каждого ребенка снижать процентную ставку», - добавила Дания Еспаева.

Партия «Ауыл» : Создание индустриально-аграрн ой держав ы

«Партия «Ауыл» предлагает новую политику повышения национального благосостояния и мы готовы реализовать это. Партия намерена провести ревизию аграрной сферы и сельской местности. Мы примем закон о продовольственной безопасности. Необходимы реформы, достойные индустриально-аграрной страны. За счет государственного бюджета освободим от кредитной нагрузки всех сельхозтоваропроизводителей. Мы решим вопрос с созданием Агробанка, который был не под силу многим», - сказал член партии Жигули Дайрабаев.

По его словам, для сельхозпроизводителей необходимо отменить все виды налогов. В частности, партия «Ауыл» намерена создать в селах комфортный быт. Нужно восстанавливать инфраструктуру в селах и развивать ее. Нужно улучшать социальное положение женщин в селах. Женщины, которые воспитывают дома детей, должны получать финансовую помощь от государства.

Член партии «Ауыл» также отметил, что важно сокращать разрыв в сфере образования и медицинской деятельности между селом и городом.

«Мы превратим нашу страну в индустриально-аграрную державу, таким образом создадим государство с высоким уровнем продовольственной безопасности. Мы сформируем богатое село, развитые города и сильное государство», - добавил он.

Напомним, 19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.