Предвыборная гонка в Великобритании: консерваторы пообещали ввести воинскую повинность

Со стартом предвыборной гонки в Великобритании мгновенно началась битва громких инициатив. Риши Сунак, предложил вернуть всеобщую воинскую службу для тех, кому исполнилось 18 лет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Формально призыв в армию в Соединенном Королевстве прекратился еще в 1963 году. Политик сетует на то, что события в мире заставляют вернуться к этому опыту. Новая инициатива не подразумевает возвращения полноценного призыва в армию — в Вооруженных силах будут служить только те, кто захочет и преодолеет сложные вступительные испытания.

— Нет сомнений, что наши демократические ценности находятся под угрозой. Вот почему мы предлагаем смелую новую модель национальной службы для 18-летних в течение 12 месяцев, либо с одним выходным в месяц в качестве волонтера, например, доставляя продукты питания немощным людям или участвуя в поисково-спасательных работах. Молодежь получит ценные навыки, сделает нашу страну более безопасной, — сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Проблема лишь в том, что подобный план совершенно не соответствует бюджету. Нужной инфраструктуры для его реализации нет, как и лишних двух с половиной миллиардов фунтов в год. Возможно, Риши Сунак подобным образом пытается привлечь на свою сторону электорат конкурентов — Партии реформ. Именно в этой группе больше всего сторонников данной идеи. Главный оппонент Сунака — лидер Лейбористской партии, в свою очередь, предложил снизить минимальный возраст для голосования с 18-ти до 16 лет и раскритиковал идею Тори, как очередной провал.

— Этот план может стоить миллиарды и необходим только потому, что Тори сократили финансирование Вооруженных сил до их наименьшего размера со времен Наполеона. Британии надоели консерваторы, у которых нет идей и которые не планируют положить конец 14 годам хаоса. Пришло время восстановить Британию с помощью лейбористов, — отметил лидер лейбористской партии Кир Стармер.

«Отчаянный», «безумный», «нелепый» — именно так британские газеты охарактеризовали план Риши Сунака о введении всеобщей воинской обязанности в случае его победы. Помимо нехватки средств, инфраструктуры и персонала, у молодежи нет желания служить. Даже в выходные. Практически все исследования показывают, что консерваторы не смогли даже частично приблизиться к лейбористам. Новый опрос фиксирует пропасть почти в 30 процентов.

— Я думаю, лейбористы победят, потому что люди просто хотят, чтобы Тори ушли. Самое печальное в том, что страна, похоже, в таком беспорядке — национальное здравоохранение в худшем положении. Потребовались годы, чтобы попасть в эту переделку. Потребуются годы, чтобы выбраться, — сказала жительница Лондона. — Исторически я голосовал за Тори. А сейчас я бы сказал, что я отчужден от своей прежней политической принадлежности, потому что на самом деле я уже не верю ни в одну из партий, — добавил другой прохожий.

Сунак обещает, что впереди «светлые дни» опираясь на то, что уровень инфляции в стране упал почти до 2%. Но избиратели по-прежнему испытывают финансовые трудности — они живут при ценах, которые значительно выше, чем были 2-3 года назад. Долгое правление консерваторов также омрачил скандал с вечеринкой во время пандемии с участием бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и мини-бюджетом бывшего главы кабмина Лиз Трасс, что обрушило экономику страны. План отправки мигрантов в Руанду, также может стать провальным и не сможет сдержать людей от пересечения Ла-Манша.

— Экономика, что бы премьер ни говорил, все еще довольно слаба. Рост очень вялый. Инфляция снизилась, но она все еще есть. Государственные службы находятся в бедственном положении, особенно Национальная служба здравоохранения. Сунака не считают особо компетентным или сильным политиком. Консервативной партии больше не доверяют в вопросах иммиграции. И партия рассматривается, как довольно сильно разделенная и хаотичная, — сказал профессор политики Лондонского университета Королевы Марии.

В двухпалатном парламенте Вестминстерского дворца Палата общин считается нижней, хотя именно она имеет решающее значение. 4 июля избиратели по всему Королевству выберут всех 65 её членов на срок до пяти лет. Партия, получившая большинство мест в Палате общин, самостоятельно или в коалиции сформирует следующее правительство, а ее лидером станет премьер-министр.