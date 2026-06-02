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    Предварительную причину взрыва на «Казцинке» озвучили в МЧС

    Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании Правительства озвучил возможную причину взрыва на территории завода «Казцинк» в Усть-Каменогорске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чингис Аринов
    Фото: Правительство РК

    По его словам, расследования продолжаются. Назначены соответствующие экспертизы и исследования с привлечением профильных экспертов.

    — Взрыв на заводе Казцинка предварительно произошел из-за нарушения технологического процесса. Следует отметить, что ранее на этих объектах были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, в части несоответствия технической документации, отсутствия экспертиз на продление срока технических устройств, отклонения от проектной документации, слабый производственный контроль, а также несвоевременная замена изношенного оборудования, — заявил министр.

    Он заверил, что по завершению расследования в отношении предприятия будут приняты соответствующие меры.

    Напомним, 5 мая в Усть-Каменогорске на территории завода «Казцинк» произошел взрыв с последующим возгоранием и частичным обрушением кровли.

    Экологи ВКО начали проводить срочные замеры воздуха после взрыва на заводе. Позже стало известно, что два человека погибли при взрыве на «Казцинке» в Усть-Каменогорске, пятеро пострадали.

    Олжас Бектенов взял ситуацию со взрывом на заводе на личный контроль.

    МЧС ВКО Восточно-Казахстанская область Происшествия Усть-Каменогорск Взрыв Чингис Аринов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор