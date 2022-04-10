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    01:02, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Предварительные результаты исследований болезни скота озвучили в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошло совещание, разговор на котором шёл о возможных причинах массового заболевания скота в Исатайском, Курмангазинском, Кзылкогинском районах области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По предварительным результатам исследований можно сказать следующее: у заболевших животных нет опасной, грозящей массовым заражением инфекции. Хотя, как мы заметили, состояние заболевшего скота плохое. О конкретном заключении сообщим после получения результатов лабораторных исследований. Для этого потребуется примерно 10-15 дней. В целом, у заболевших животных наблюдаются признаки нервно-паралитической интоксикации. А пока, до получения заключения экспертизы, рекомендуем проводить курс деинтоксикации с применением специального раствора», - сказал представитель Казахского научно – исследовательского института ветеринарии Серикбай Кадыров.

    На совещании в акимате руководитель управления сельского хозяйства Амангельды Саламат сообщил, что вместе со специально прибывшими из Алматы специалистами и созданной комиссий побывал в Исатайском, Курмангазинском, Кзылкогинском районах. По его словам, для исследований взяты пробы с крови и внутренних органов скота, предположительно охваченных болезнью.

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области в Исатайском и Курмангазинском районах гибнут лошади . Во многих хозяйствах с начала года пало от 5 до 10 животных, число болеющих - десятки.

    Теги:
    Атырауская область Сельское хозяйство Происшествия, ЧС Животные Происшествия
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