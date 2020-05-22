Предварительную причину смерти Ильяса Егизбаева озвучили в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стала известна предварительная причина смерти 19-летнего алматинца Ильяса Егизбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу принести, во-первых, соболезнования родным. Во-вторых, много усилии было предпринято волонтерами и другими общественными организациями, которые усиленно искали с нашими сотрудниками. Мы нашли его, сейчас проводится расследование. Назначены все необходимые экспертизы. Предварительная версия суицид», - сказал начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

Ранее сообщалось, что тело Ильяса Егизбаева было найдено в горной местности. Он числился без вести пропавшим по Жетысускому району города. Его сестра в Instagram сообщила, что он вышел из дома днем 19 мая около 15.00 и не вернулся.