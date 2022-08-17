17 Августа 2022 10:03

Предварительно, 4 тонны взрывоопасных веществ находилось в разрушенном ТЦ Еревана

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на территории ТЦ «Сурмалу». По предварительным оценкам, до взрыва в торговом центре находилось 4 тонны взрывоопасных веществ. Об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян, передает Арменпресс.

По словам Армена Памбухчяна, после окончания поисково-спасательных работ будет обсуждаться вопрос демонтажа оставшейся части здания.

На вопрос, могут ли еще быть взрывоопасные материалы в подвале или складских помещениях, министр сказал, что 50-60 процентов территории уже очищено и если бы такие материалы были, то они были бы уже обнаружены.

«По предварительным оценкам, до взрыва там находилось 4 тонны взрывоопасных веществ», — добавил министр.

Фото: armenpress.am