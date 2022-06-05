Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Предварительная явка казахстанцев на референдум на территории России превышает 55%

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
5 Июня 2022, 20:42
Предварительная явка казахстанцев на референдум на территории России превышает 55%

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 17 часов времени Москвы по избирательным участкам на территории России в референдуме приняло участие 1 471 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя участковой комиссии референдума при Посольстве Казахстана в России Александра Синяговского, на пяти участках на территории России бюллетени получили 1 471 человек.

«В Омске – 52 избирателя, в Астрахани – 89, Санкт-Петербурге – 421, в Казани – 88, в Москве – 821», - сообщил председатель комиссии.

Голосование на референдуме по городу Омску завершено.

В целом, по предварительным подсчетам, в России бюллетени получило 55,3 % от общего ожидаемого числа граждан, включенных в списки.

photo

photo

photo

photo


Россия   Конституция   Общество   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау