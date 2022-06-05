Предварительная явка казахстанцев на референдум на территории России превышает 55%

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 17 часов времени Москвы по избирательным участкам на территории России в референдуме приняло участие 1 471 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя участковой комиссии референдума при Посольстве Казахстана в России Александра Синяговского, на пяти участках на территории России бюллетени получили 1 471 человек.

«В Омске – 52 избирателя, в Астрахани – 89, Санкт-Петербурге – 421, в Казани – 88, в Москве – 821», - сообщил председатель комиссии.

Голосование на референдуме по городу Омску завершено.

В целом, по предварительным подсчетам, в России бюллетени получило 55,3 % от общего ожидаемого числа граждан, включенных в списки.