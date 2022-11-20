Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Предварительная явка избирателей по Казахстану составила 69,43 %

20 Ноября 2022, 22:22
Предварительная явка избирателей по Казахстану составила 69,43 %
20 Ноября 2022, 22:22

Предварительная явка избирателей по Казахстану составила 69,43 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя ЦИК Константин Петров озвучил предварительные результаты явки избирателей по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республике голосование на участках закончилось в 20.00 часов. В соответствии с границами часовых поясов на территории республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 ч. по времени столицы. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.00 часов времени столицы 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал Константин Петров на брифинге в ЦИКе.

В том числе в разрезе регионов:

1. по области Абай – 80,18%

2. по Акмолинской области – 78,87 %

3. по Актюбинской области – 72,81 %

4. по Алматинской области – 72,10 %

5. по Атырауской области – 70,87 %

6. по Западно-Казахстанской области – 68,67 %

7. по Жамбылской области – 79,57 %

8. по области Жетісу – 81,42%

9. по Карагандинской области – 78,39%

10. по Костанайской области – 79,28 %

11. по Кызылординской области – 81,07 %

12. по Мангистауской области – 66,99%

13. по Павлодарской области – 77,58%

14. по Северо-Казахстанской области – 79,01 %

15. по Туркестанский области – 80,37 %

16. по области Ұлытау – 75,48 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49%

18. по г. Астана – 48,60%

19. по г. Алматы – 28,72 %

20. по г. Шымкент – 59,79%.


Новости по теме
Ученый-правовед: Уровень избирательного права в Казахстане очень вырос
В обществе появился спрос на справедливость – Еркин Тукумов
На выборах Президента РК в Москве активно голосуют пожилые избиратели
Читайте также
Ученый-правовед: Уровень избирательного права в Казахстане очень вырос
В обществе появился спрос на справедливость – Еркин Тукумов
На выборах Президента РК в Москве активно голосуют пожилые избиратели
Димаш Кудайберген проголосовал на выборах Президента Казахстана
В день президентских выборов в Казахстане на свет появились 634 ребенка
Явка на избирательном участке в Узбекистане составила 96,1%
Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде
Более 800 человек голосовали дома или воспользовались инватакси в Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
4 Выборы Президента Казахстана начались на 642 участках в Карагандинской области
5 Глава ТИК Алматы объяснила низкую явку алматинцев на выборах

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору