Предварительная явка избирателей по Казахстану составила 69,43 %
Предварительная явка избирателей по Казахстану составила 69,43 %
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя ЦИК Константин Петров озвучил предварительные результаты явки избирателей по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По республике голосование на участках закончилось в 20.00 часов. В соответствии с границами часовых поясов на территории республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 ч. по времени столицы. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.00 часов времени столицы 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал Константин Петров на брифинге в ЦИКе.
В том числе в разрезе регионов:
1. по области Абай – 80,18%
2. по Акмолинской области – 78,87 %
3. по Актюбинской области – 72,81 %
4. по Алматинской области – 72,10 %
5. по Атырауской области – 70,87 %
6. по Западно-Казахстанской области – 68,67 %
7. по Жамбылской области – 79,57 %
8. по области Жетісу – 81,42%
9. по Карагандинской области – 78,39%
10. по Костанайской области – 79,28 %
11. по Кызылординской области – 81,07 %
12. по Мангистауской области – 66,99%
13. по Павлодарской области – 77,58%
14. по Северо-Казахстанской области – 79,01 %
15. по Туркестанский области – 80,37 %
16. по области Ұлытау – 75,48 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49%
18. по г. Астана – 48,60%
19. по г. Алматы – 28,72 %
20. по г. Шымкент – 59,79%.