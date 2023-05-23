Предварительная площадь пожара в области Абай составляет 1100 гектаров

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Предварительная площадь перешедшего из Алтайского края России лесного пожара в области Абай составляет 1100 гектаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Как сообщалось, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы».

По сведениям лесного хозяйства на 5:50 часов, предварительная площадь пожара составляет 1100 га. Угрозы населенным пунктам нет. Для оповещения населения и окарауливания территории прилегающей к селу Ивановка и санаторий «Березовка» на месте работают сотрудники местной полицейской службы 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

В ликвидации пожара задействованы от ДЧС области Абай 68 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе 12 автоцистерн, 3 служебных автомобиля, 1 командно-штабная машина, 2 водовоз, 1 УАЗ, 1 КУНГ, от ДЧС ВКО 30 человек личного состава и 7 единиц техники в том числе 7 АЦ, от лесного хозяйства 147 человек и 56 единиц техники в том числе 25 АЦ, 2 МЛПК, 11 тракторов, 14 УАЗ, 1 легковое авто, 1 водовоз и 2 бензовоза, от местных исполнительных органов области 4 человека и 4 КамАза - водовоза.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям и в кризисном центре департамента организованы оперативные штабы.

По состоянию на 05:50 силами ДЧС и лесхоза проводится тушение, созданы 2 боевых участка:

станция Аул (65, 66, 70, 74, 77, 80 кварталах),

село Ивановка (139, 144, 148, 138, 133, 127, 126 кварталах), а также тремя тракторами лесхоза проводится опашка.

В 23 часа 07 минут из Семея на станцию Аул прибыл пожарный поезд КТЖ и 10 человек.

Со стороны ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю задействованы 26 человек и 6 автоцистерн, 1 трактор (предварительно площадь 12 га). По состоянию на 05:00 часов возгорание на территории Алтайского края ликвидировано.