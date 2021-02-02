Предусмотреть согласование с отраслевыми госорганами при планировании проектов предложил Бейбут Атамкулов
«Касательно поручения (Главы государства) «Внедрять механизмы, не позволяющие завышать цены на этапе планирования расходов «(технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация), на сегодня законодательно установлено обязательное применение типовых проектов при реализации за счет бюджетных инвестиций», - сказал Бейбут Атамкулов.
Министр добавил, что 10 января этого года запущен Банк проектов строительства, который уже содержит 150 проектов, имеющих положительные заключения экспертизы.
С 1 мая 2020 года запущен онлайн-калькулятор, который устанавливает предельные лимиты стоимости строительства социальных объектов на портале экспертизы.
В бюджетном законодательстве установлен запрет. Теперь без подтвержденного финансирования из бюджета не допускается разработка проектов. Подтверждение предоставляют Министерство финансов и Министерство национальной экономики.
«Дополнительно, во избежание разработки ненужных проектов в регионах, мы предлагаем при планировании предусмотреть предварительное согласование объекта с отраслевыми центральными госорганами», - резюмировал Бейбут Атамкулов.