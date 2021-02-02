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    11:13, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Предусмотреть согласование с отраслевыми госорганами при планировании проектов предложил Бейбут Атамкулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во избежание разработки ненужных проектов в регионах предлагают при планировании предусмотреть предварительное согласование объекта с отраслевыми центральными госорганами. Такое предложение озвучил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно поручения (Главы государства) «Внедрять механизмы, не позволяющие завышать цены на этапе планирования расходов «(технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация), на сегодня законодательно установлено обязательное применение типовых проектов при реализации за счет бюджетных инвестиций», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Министр добавил, что 10 января этого года запущен Банк проектов строительства, который уже содержит 150 проектов, имеющих положительные заключения экспертизы.

    С 1 мая 2020 года запущен онлайн-калькулятор, который устанавливает предельные лимиты стоимости строительства социальных объектов на портале экспертизы.

    В бюджетном законодательстве установлен запрет. Теперь без подтвержденного финансирования из бюджета не допускается разработка проектов. Подтверждение предоставляют Министерство финансов и Министерство национальной экономики.

    «Дополнительно, во избежание разработки ненужных проектов в регионах, мы предлагаем при планировании предусмотреть предварительное согласование объекта с отраслевыми центральными госорганами», - резюмировал Бейбут Атамкулов.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Строительство Экономика
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