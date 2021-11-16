Предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил необходимые меры по поддержке одиноких родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из приоритетов государственной политики является поддержка материнства и детства. Приходится констатировать, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, вынуждены совмещать работу и обязанности по уходу за ребенком. Если же мама берет декретный отпуск, она теряет профессиональные навыки и компетенции. Как результат, женщины становится менее конкурентоспособными на рынке труда», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

Глава государства отметил, что сложнее всего приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми.

«Для них необходимо создавать особые условия труда. Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращённый режим занятости. В развитых странах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты. Подобная практика должна стать нормой и у нас», – сказал Глава государства.

«Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работника. При этом важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность», - заключил К. Токаев.