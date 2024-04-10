В РГП «Казгидромет» сообщили, что предупреждали о высоких показателях увлажнения почвы еще в декабре 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам начальника управления гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» Бауыржана Жекижанова, в некоторых местах показатели увлажнения превышали норму в шесть раз.

— И на уровне «Казгидромета», и на уровне министерств, на брифингах, заседаниях этот вопрос поднимался и всех предупреждали о том, что в связи с высокими показателями увлажнения, будут высокие риски подтопления, — заявил Бауыржан Жекижанов на брифинге в «Казгидромет».

Напомним, что из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях). По словам Президента, такой природной катастрофы в стране не было 80 лет.