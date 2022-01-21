Предстоит взрастить новое поколение предпринимателей – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоит взрастить новое поколение предпринимателей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предстоит взрастить новое поколение предпринимателей, а не отдавать все заказы и подряды одним и тем же компаниям. Все льготы должны быть максимально горизонтальными и предоставляться только в обмен на какие-то встречные обязательства. Это и уплата всех налогов, выход на экспорт, создание качественных рабочих месть и другие вопросы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Президент РК заявил, что Правительству предстоит провести ревизию всех месторождений. «Если месторождение взято, что называется «впрок» – следует изымать его и передать тому, кто готов там работать», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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