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Предстоит укрепить качественно и количественно Национальную гвардию - РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Января 2022, 11:32
Предстоит укрепить качественно и количественно Национальную гвардию - РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следует увеличить численность подразделения Специального назначения Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии, повысить уровень боеготовности, дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второе – укрепить количественно и качественно Национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопрос с транспортным и материально-техническим обеспечением, увеличить численность подразделения Специального назначения Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии, повысить уровень боеготовности, дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами», - сказал Президент РК на заседании Мажилиса Парламента РК.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.


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