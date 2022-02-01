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Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев

1 Февраля 2022 16:32
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Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо продолжить внедрение принципов проектного управления в госаппарате. Уполномоченному органу по делам госслужбы предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы, чтобы она на деле стала сервисной и клиентоориентированной. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам противодействия корррупции, передает МИА «Казинформ».

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«Необходимо продолжить внедрение принципов проектного управления в госаппарате. /.../ Разработка Концепции антикоррупционной политики также осуществлялась на основе этих подходов. Они предполагают минимизацию коррупции с указанием конкретных ответственных лиц, четких целей, задач и сроков, измеримых индикаторов. Для системного продвижения принципов проектного управления создан Национальный проектный офис.

Между тем приходится констатировать, что пока не все госслужащие понимают суть проектного управления, обладают необходимыми знаниями и навыками. А мы сейчас ставим задачу – создание «облачной платформы», то есть это новый уровень управления экономикой и всеми общественными процессами. Поэтому государственным служащим нужно однозначно перестраиваться», - заявил Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

Он отметил, что всем государственным органам следует активно вникать в новые форматы работы и использовать их на практике; отходить от старых административных методов и повсеместно переориентироваться на современные технологии управления.

«Уполномоченному органу по делам госслужбы предстоит полностью перезагрузить систему государственной службы, чтобы она на деле стала сервисной и клиентоориентированной», - подчеркнул Президент.


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#Президент Казахстана   #Госслужба  
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