Предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, передает МИА «Казинформ».

«Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование.

«Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем, но контроль вовсе не означает давление», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.





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