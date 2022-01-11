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    12:52, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Предстоит пересмотреть порядок закупок Фонда «Самрук-Казына» и иных национальных компаний - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок Фонда «Самрук-Казына» и иных национальных компаний. Об этом на заседании Мажилиса Парламента РК сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупков «Самрук-Казына». Жалобы приходят регулярно, следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по госзакупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок Фонда «Самрук-Казына» и иных национальных компаний. В прошлом году вышел закон о регулируемых закупках, но большое количество вопросов решается по-прежнему на уровне подзаконных актов и решения самого фонда. Нужно обеспечить согласование правил и процедур «Самрук-Казына» с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции РК», - сказал Президент РК.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Главная Экономика Мажилис
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