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    19:53, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Предстоит большая работа по трансформации и модернизации Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Высшего cовета по реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что все изменения в политической, судебной, экономической и социальных сферах необходимо грамотно доводить до наших иностранных партнеров. Данную работу поручено координировать специальному представителю по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

    Кроме того, Глава государства затронул проблему инвестиционных споров.

    Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана.

    «Нам нужен качественный рывок, а значит, нужна слаженная и эффективная работа, к чему я всех призываю», – заявил Глава государства.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь приоритет при получении бюджетного финансирования.


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