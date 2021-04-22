Предстоит большая работа по трансформации и модернизации Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Высшего cовета по реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев заявил, что все изменения в политической, судебной, экономической и социальных сферах необходимо грамотно доводить до наших иностранных партнеров. Данную работу поручено координировать специальному представителю по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

Кроме того, Глава государства затронул проблему инвестиционных споров.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана.

«Нам нужен качественный рывок, а значит, нужна слаженная и эффективная работа, к чему я всех призываю», – заявил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь приоритет при получении бюджетного финансирования.