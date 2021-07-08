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    21:40, 07 Июль 2021 | GMT +6

    «Представлялся блогером»: мужчина вымогал деньги у полицейских в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина вымогал деньги у полицейских в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это - гражданин Б., 1987 года рождения. Мужчина, представляясь сотрудникам патрульной службы блогером, обещая не создавать провокации и не размещать видео в сети, занимался вымогательством денежных средств. Сумма при этом варьировалась от 50 до 200 тысяч тенге. Это подтверждено проведенными оперативными и специальными мероприятиями. Задержание подозреваемого проведено в Ауэзовском районе города, при получении им затребованных 300 долларов США», - написал в своем Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

    Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в единый реестр досудебных расследований ДП Алматы по ст.194 ч.2 УК РК - вымогательство.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы. Производство досудебного расследования поручено следователям ДП Алматы.


    Теги:
    Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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