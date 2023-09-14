Представляет угрозу - судья объяснил, почему «Дикого Армана» отделили от остальных

В учреждении №72 под Алматы продолжается суд в отношении экс-депутата маслихата Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они подозреваются по делу о январских событиях. Помимо Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, на скамье подсудимых находятся еще 43 человека. Судебные слушания проходят в онлайн и оффлайн формате.

В частности, в слушаниях через Zoom-платформу участвуют пятеро подсудимых, в том числе «Дикий Арман», который находится в следственном изоляторе КНБ.

Арман Джумагельдиев и его адвокаты выступили с ходатайством дать возможность подсудимому участвовать в заседании в оффлайн режиме наравне с другими участниками.

Судья Асхат Аширбеков объяснил, почему судебное заседание проходит в комбинированном формате.

«Причина следующая: 12 сентября из прокуратуры Алматы поступило ходатайство о проведении предварительного слушания главного судебного разбирательства в отношении подсудимых И. Д. У. и М. в режиме видеосвязи, поскольку их этапирование и перевод в учреждение №72 КУИС МВД РК может повлечь угрозы безопасности участников уголовного процесса, в том числе самих этапированных граждан, а также нарушения общественного порядка. Аналогичное письмо поступило от ДУИС Алматы», - зачитал ходатайство Асхат Аширбеков.



Судья продолжил, что согласно закону, главное судебное разбирательство проходит в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность участников процесса. По его словам, главное судебное разбирательство может состояться и в режиме видеосвязи.

«Изучив эти ходатайства, суд посчитал, что они подлежат удовлетворению, поскольку при таких обстоятельствах суд обязан в пределах своей компетенции принять предусмотренные законом меры для обеспечения безопасности всех участников процесса. Именно в этих целях суд на данной стадии принял решение о проведении предварительного слушания в режиме онлайн в отношении четверых, еще один подсудимый содержится в условиях ИВС. Поэтому суд принял такое решение», - ответил на вопросы подсудимых и адвокатов судья.

Адвокаты подсудимых не согласны с решением суда. Они настоятельно требуют, чтобы всех этапировали в учреждение и обеспечить им равные права. Они считают, что их подзащитные не представляют никакой угрозы участникам процесса.

Один из подсудимых Б. в зале суда потребовал отвод адвоката Гульнары Жуасбаевой.

Напомним, Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», взяли под стражу 7 января 2022 года в Алматы. Чуть позже, 22 апреля, стало известно о задержании Кайрата Кудайбергена. Спустя три месяца он лишился депутатского мандата.

Ранее генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях. Сообщалось, что в те дни он действовал при координации куратора из КНБ.

Кроме того, по данным генпрокурора, члены группировки «Дикого Армана» из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».

В Генеральной прокуратуре также опровергли информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана.

Что касается Кайрата Кудабергена, то в прокуратуре Алматы отметили, что, по предварительным данным, он вместе с «Диким Арманом» собрал группу людей для объединения митингующих во время январских событий.