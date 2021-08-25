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Представляет ли опасность прививка от гриппа вакцинированным против COVID-19

25 Августа 2021 07:28
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Представляет ли опасность прививка от гриппа вакцинированным против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют видеовыступление доктора Шона Брукса, который заявил о том, что привитым против КВИ ни в коем случае нельзя получать вакцину против гриппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Видеовыступление доктора Брукса стало вирусным в Сети несколько дней назад. Герой ролика утверждает, что мРНК-вакцины опасны, ссылаясь на их «создателя» доктора Роберта Мэлоуна. Он якобы разработал технологию, а позже признал, что она опасна, и применять ее на людях ни в коем случае нельзя. На самом деле эта история – фейк. Доктор Роберт Мэлоун не является создателем ни мРНК-вакцин, ни технологии, по которой они разработаны. Основу для этой технологии разработали ученые Каталин Карико и Дрю Вайсман.

Далее доктор Брукс утверждает, что получать вакцину против гриппа тем, кто уже привился от COVID-19, ни в коем случае нельзя. Такое сочетание препаратов якобы приведет к смерти. Это не так.

На официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) размещены рекомендации по вакцинации против гриппа в период пандемии COVID-19. О том, что прививаться против гриппа после получения вакцины от КВИ опасно, в рекомендациях не говорится.

Ведущие врачи также рекомендуют привиться от гриппа, чтобы снизить вероятность необходимости обращения к врачу в период пандемии.

Сведений о том, что вакцина от гриппа в сочетании с препаратом для иммунизации против КВИ может привести к летальному исходу, нет .

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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