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Представлены редкие фотографии животных алматинского зоопарка

1 Февраля 2020 18:07
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Представлены редкие фотографии животных алматинского зоопарка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фотограф алматинского зоопарка Михаил Сорокоумов показал фото животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Накануне он представил свои работы жителям мегаполиса на выставке «С любовью к братьям меньшим».

Съемкой животных 65-летний Михаил Сорокоумов начал активно заниматься с ноября 2012 года, когда стал пресс-секретарем зоопарка.

Его фоторепортажи о животных регулярно публикуются на страницах общенациональной газеты «Казахстанская правда», в других тиражных изданиях Казахстана.


Михаил Сорокоумов как любой крупный фотохудожник не замыкается в рамках одной темы. Он также снимает природу, будни большого города, портреты людей разных социальных групп и возрастов.

Михаил Сорокоумов родился 7 ноября 1954 года. Алматинец, выпускник филологического факультета КазГУ имени Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби).

Фотографией начал заниматься с 14 лет, обучаясь мастерству у Владимира Непомнящего в Республиканской станции юных техников. В разные годы работал в республиканских и союзных изданиях.


Провел две персональные фотовыставки «Портреты рабочих» и «Стройка БАКа». Лауреат международного фотоконкурса среди студентов. В 2000 году участвовал в фотовыставке, организованной представительством ООН в Алматы, завоевав первое место. В 2005 году он был удостоен Почетной грамоты общенациональной журналистской премии «Алтын жулдыз» за высокое мастерство и вклад в отечественную журналистику.



Фото: Михаил Сорокоумов

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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