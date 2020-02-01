Представлены редкие фотографии животных алматинского зоопарка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фотограф алматинского зоопарка Михаил Сорокоумов показал фото животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Накануне он представил свои работы жителям мегаполиса на выставке «С любовью к братьям меньшим».
Съемкой животных 65-летний Михаил Сорокоумов начал активно заниматься с ноября 2012 года, когда стал пресс-секретарем зоопарка.
Его фоторепортажи о животных регулярно публикуются на страницах общенациональной газеты «Казахстанская правда», в других тиражных изданиях Казахстана.
Михаил Сорокоумов как любой крупный фотохудожник не замыкается в рамках одной темы. Он также снимает природу, будни большого города, портреты людей разных социальных групп и возрастов.
Михаил Сорокоумов родился 7 ноября 1954 года. Алматинец, выпускник филологического факультета КазГУ имени Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби).
Фотографией начал заниматься с 14 лет, обучаясь мастерству у Владимира Непомнящего в Республиканской станции юных техников. В разные годы работал в республиканских и союзных изданиях.
Провел две персональные фотовыставки «Портреты рабочих» и «Стройка БАКа». Лауреат международного фотоконкурса среди студентов. В 2000 году участвовал в фотовыставке, организованной представительством ООН в Алматы, завоевав первое место. В 2005 году он был удостоен Почетной грамоты общенациональной журналистской премии «Алтын жулдыз» за высокое мастерство и вклад в отечественную журналистику.
Фото: Михаил Сорокоумов
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