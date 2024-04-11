Представлены курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на данный момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,19 тенге, продажи - 449,01 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446,01 тенге, продают по 450,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы продают по 487,90 тенге, покупают по 483,52 тенге. В Астане курс на продажу - 487,72 тенге, покупку - 482,68.

Российский рубль в обменниках Алматы продают по 4,86 тенге, покупают по 4,76 тенге. В Астане рубль продают по 4,83 тенге, покупают по 4,70 тенге.

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 11 апреля. Так, 1 доллар стоит 447,15 тенге, 1 евро – 485,74 тенге, 1 рубль – 4,80 тенге.