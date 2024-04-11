РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:55, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Представлены курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 апреля

    валюта бағамы
    Фото: pixabay.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на данный момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,19 тенге, продажи - 449,01 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446,01 тенге, продают по 450,98 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы продают по 487,90 тенге, покупают по 483,52 тенге. В Астане курс на продажу - 487,72 тенге, покупку - 482,68.

    Российский рубль в обменниках Алматы продают по 4,86 тенге, покупают по 4,76 тенге. В Астане рубль продают по 4,83 тенге, покупают по 4,70 тенге.

    Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 11 апреля. Так, 1 доллар стоит 447,15 тенге, 1 евро – 485,74 тенге, 1 рубль – 4,80 тенге.

    Теги:
    Валюта Тенге Астана Алматы Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!