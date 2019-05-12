Представлена предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Амиржана Косанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штаб кандидата в Президенты РК Амиржана Косанова опубликовал на официальном сайте предвыборную платформу, передает МИА «Казинформ».

Предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Амиржана Косанова состоит из 6 пунктов: Политические свободы; Национальная идентичность; Независимость не на словах, а на деле; Нет коррупции; Цивилизованная и народная экономика; Богатые регионы - богатая страна.

Напомним, выборы Президента РК назначены на 9 июня. Предвыборная агитация стартовала в Казахстане 11 июня.