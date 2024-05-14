Представлен полный список членов сборной Казахстана по дзюдо на ЧМ в Абу-Даби

Назван состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 23 мая в Абу-Даби, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

В самых легких весах и у мужчин и у женщин будут по два лидера сборной - Нурканат Серикбаев и Елдос Сметов, а также Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

Вот так выглядит полный состав Казахстана:

Мужчины:

60 кг: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов

66 кг: Гусман Кыргызбаев, Жанарыс Рахметкали

73 кг: Данияр Шамшаев, Бакытжан Абдурахманов

73 кг: Дархан Койбагар (Mixed team)

81 кг: Абылайхан Жубаназар

90 кг: Айдар Арапов (Mixed team)

100 кг: Нурлыхан Шархан

+100 кг: Ерасыл Кажыбаев

Женщины:

48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева

57 кг: Бакыт Кусакбаева

63 кг: Эсмигуль Куюлова

70 кг: Екатерина Токарева

78 кг: Аруна Жангельдина

+78 кг: Камила Берликаш

Напомним, ранее НОК озвучил имена членов женской сборной команды Казахстана по дзюдо на участие в ЧМ.