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    23:45, 13 Май 2024 | GMT +6

    Представлен полный список членов сборной Казахстана по дзюдо на ЧМ в Абу-Даби

    дзюдо
    Фото: Спорт Шредингера

    Назван состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 23 мая в Абу-Даби, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

    В самых легких весах и у мужчин и у женщин будут по два лидера сборной - Нурканат Серикбаев и Елдос Сметов, а также Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

    Вот так выглядит полный состав Казахстана:

    Мужчины:

    • 60 кг: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов
    • 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Жанарыс Рахметкали
    • 73 кг: Данияр Шамшаев, Бакытжан Абдурахманов
    • 73 кг: Дархан Койбагар (Mixed team)
    • 81 кг: Абылайхан Жубаназар
    • 90 кг: Айдар Арапов (Mixed team)
    • 100 кг: Нурлыхан Шархан
    • +100 кг: Ерасыл Кажыбаев

    Женщины:

    • 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева
    • 57 кг: Бакыт Кусакбаева
    • 63 кг: Эсмигуль Куюлова
    • 70 кг: Екатерина Токарева
    • 78 кг: Аруна Жангельдина
    • +78 кг: Камила Берликаш 

    Напомним, ранее НОК озвучил имена членов женской сборной команды Казахстана по дзюдо на участие в ЧМ.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ОАЭ Сборная Казахстана Дзюдо Чемпионат мира
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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