23:45, 13 Май 2024 | GMT +6
Представлен полный список членов сборной Казахстана по дзюдо на ЧМ в Абу-Даби
Назван состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 23 мая в Абу-Даби, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.
В самых легких весах и у мужчин и у женщин будут по два лидера сборной - Нурканат Серикбаев и Елдос Сметов, а также Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.
Вот так выглядит полный состав Казахстана:
Мужчины:
- 60 кг: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов
- 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Жанарыс Рахметкали
- 73 кг: Данияр Шамшаев, Бакытжан Абдурахманов
- 73 кг: Дархан Койбагар (Mixed team)
- 81 кг: Абылайхан Жубаназар
- 90 кг: Айдар Арапов (Mixed team)
- 100 кг: Нурлыхан Шархан
- +100 кг: Ерасыл Кажыбаев
Женщины:
- 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева
- 57 кг: Бакыт Кусакбаева
- 63 кг: Эсмигуль Куюлова
- 70 кг: Екатерина Токарева
- 78 кг: Аруна Жангельдина
- +78 кг: Камила Берликаш
Напомним, ранее НОК озвучил имена членов женской сборной команды Казахстана по дзюдо на участие в ЧМ.