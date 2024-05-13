Назван состав женской команды Казахстана по дзюдо на участие в ЧМ

Главный тренер женской команды Казахстана по дзюдо Ерлан Алпысбаев назвал состав, который примет участие в чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ). Нашу страну на мировом первенстве представят семь спортсменок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

- Команду на чемпионате мира представят семь спортсменок. В категории до 48 килограммов поедет на турнир Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева. В весе до 52 килограммов мы никого не будем заявлять, - сказал тренер.

По его словам, Бахыт Кусакбаева выступит в категории до 57 килограммов. Она также будет бороться в командных соревнованиях. Эсмигуль Куюлова попробует свои силы в весе до 63 килограммов. Она на олимпийской квоте в командном турнире.

- В дивизионе до 70 килограммов мы поставили Екатерину Токареву, которая хорошо выступила на Grand Slam в Астане. У нее уже есть хороший багаж, прогрессирует. Аруна Жангельдина заявлена в категории до 78 килограммов. На чемпионате Азии она получила повреждение. Надеюсь, что к ЧМ восстановится. Камила Берликаш поборется в самом тяжелом весе (до 78 килограммов). Она у нас также стоит на квоте, поедет на Олимпийские игры. Завершающие тренировки проведем в Казахстане, - проинформировал Ерлан Алпысбаев.

ЧМ пройдет с 19 по 23 мая.