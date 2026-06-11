Кто исполнит гимн чемпионата мира по футболу
Международная федерация футбола FIFA на официальном сайте опубликовала гимн стартующего сегодня чемпионата мира, передает агентство Kazinform.
Над композицией, получившей название DNA, работали итальянский оперный певец Андреа Бочелли, всемирно известный диджей и продюсер Дэвид Гетта, трехкратная обладательница премии «Грэмми» американская певица Megan Thee Stallion и обладательница премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» южнокорейская исполнительница EJAE.
— Трек отражает дух первого Чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в трех странах и 16 городах-хозяевах, где 48 команд будут соревноваться на самой большой футбольной арене, — говорится в заявлении международной организации.
Впервые гимн прозвучит в живом исполнении на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая состоится 11 июня в Мехико. Его исполнят Андреа Бочелли и EJAE. В мероприятии также примет участие David Guetta.
— Футбол был в моей жизни столько, сколько я себя помню, и всегда будет занимать особое место в моем сердце. Приглашение спеть гимн чемпионата мира по футболу FIFA и принять участие в церемонии открытия — это честь, которая глубоко трогает меня, — заявил Бочелли.
Своими впечатлениями также поделилась певица EJAE.
— Это важно, потому что я смогла написать для песни текст на корейском языке — представлять Южную Корею на этой сцене — большая честь. Одно из моих любимых детских воспоминаний — это Сеул во время чемпионата мира 2002 года, когда я видела, как город объединился, — отметила она.
Ранее FIFA представила новую концепцию предматчевых церемоний ЧМ-2026 по футболу.
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