Кто исполнит гимн чемпионата мира по футболу

Над композицией, получившей название DNA, работали итальянский оперный певец Андреа Бочелли, всемирно известный диджей и продюсер Дэвид Гетта, трехкратная обладательница премии «Грэмми» американская певица Megan Thee Stallion и обладательница премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» южнокорейская исполнительница EJAE.

— Трек отражает дух первого Чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в трех странах и 16 городах-хозяевах, где 48 команд будут соревноваться на самой большой футбольной арене, — говорится в заявлении международной организации.

Впервые гимн прозвучит в живом исполнении на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая состоится 11 июня в Мехико. Его исполнят Андреа Бочелли и EJAE. В мероприятии также примет участие David Guetta.

— Футбол был в моей жизни столько, сколько я себя помню, и всегда будет занимать особое место в моем сердце. Приглашение спеть гимн чемпионата мира по футболу FIFA и принять участие в церемонии открытия — это честь, которая глубоко трогает меня, — заявил Бочелли.

Своими впечатлениями также поделилась певица EJAE.

— Это важно, потому что я смогла написать для песни текст на корейском языке — представлять Южную Корею на этой сцене — большая честь. Одно из моих любимых детских воспоминаний — это Сеул во время чемпионата мира 2002 года, когда я видела, как город объединился, — отметила она.

Ранее FIFA представила новую концепцию предматчевых церемоний ЧМ-2026 по футболу.

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