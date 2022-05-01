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    16:35, 01 Май 2022 | GMT +6

    Представители свыше 80 этносов проживают в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошло культурно-массовое мероприятие «Бір шаңырақ астында…», посвященное Дню единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша общая заветная цель – опираясь на единство, взаимную поддержку и упорный труд, построить Новый Казахстан с развитой экономикой, мощным потенциалом. Благополучие не в богатстве, благополучие – в единстве. Потому мы должны ценить и укреплять стабильность и согласие, единство в стране», - сказал аким Атырауской области Серик Шапкенов. ​ ​ ​

    По его словам, в регионе проживают представители свыше 80 этносов, работают 19 этнокультурных объединений.

    «Мы должны всегда помнить слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева: «Какими бы тяжелыми ни были времена, мы будем твердо следовать своим курсом. Усвоив уроки прошлого, мы с уверенностью идем навстречу будущему. На этом пути нам, в первую очередь, необходимо единство, холодный разум и терпение, мудрость и выдержка. Мы должны тщательно взвешивать каждое решение, серьезно подходить к каждому делу. Нация с высоким патриотическим духом достигнет всех своих целей». Пусть этот знаменательный праздник подарит огромную радость всем - от мала до велика! Процветания нашей стране, успехов каждому из нас!» - обратился к жителям области Серик Шапкенов.
    Праздничное мероприятие продолжилось концертом, подготовленным этнокультурными объединениями.


    Теги:
    АНК Акимат Общество Атырауская область День единства народа Казахстана Культура
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