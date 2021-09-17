Представители штаба «Ел үшін егілемін»: уровень заболеваемости не снижается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Делегация Гражданского штаба по продвижению вакцинации «Ел үшін егілемін» посетила Северо-Казахстанскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с общественностью участники штаба рассказали о ситуации с вакцинацией в разных странах мира, Казахстане и в Северо-Казахстанской области, в частности.

«Не очень сильно ситуация в регионе отличается от ситуации в стране. Но есть особенность: динамика заболеваемости не снижается. После резкого спада наступило как будто плато – на одном уровне заболеваемость. Тогда как в целом по стране заболеваемость снижается. Наверное, здесь есть над чем подумать и выяснить причины», - сказал председатель столичного филиала Казахстанского Союза юристов, член штаба Серик Беркамалов.

Он отметил, что есть предприятия, где невакцинированы несколько сотен человек. С. Беркамалов считает, что по каждому нужно индивидуально рассмотреть причины. Возможно, большая часть сотрудников имеет медицинские отводы. Тем не менее, в целом по области еще 90 тысяч человек, подлежащих вакцинации, ее не прошли. Большая часть из них – молодые люди в возрасте до 40 лет.

На встрече присутствовал главный врач многопрофильной областной больницы Юрий Белоног. Он предложил рассмотреть вопрос о принятии мер к антиваксерам и вакцинации беременных женщин, людей, имеющих хронические заболевания.

«Большой процент смертности среди пожилых людей с хроническими заболеваниями и невакцинированных. На мой взгляд, перечень медицинских отводов слишком расширен. Во всем мире в первую очередь вакцинируют людей с хроническими заболеваниями. У нас не вакцинируют беременных. Мы были вынуждены прерывать беременность, поскольку не могли полноценно лечить женщину», - сказал Ю. Белоног.

Пресс-секретарь заместителя Премьер-министра РК, официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев отметил, что единственная вакцина, разрешенная беременным и детям, Pfizer.

«Идут переговоры по доставке этой вакцины в нашу страну. Ориентировочно в четвертом квартале планируем вакцинировать беременных женщин и детей с 12 лет. Но никто, еще раз повторяю, не имеет права заставлять вакцинироваться. Если родители хотят вакцинировать, то должны дать письменное согласие. Никто заставлять вакцинировать детей не будет, даю гарантию. Мы будем работать только в рамках закона», - подчеркнул Е. Байтанаев.