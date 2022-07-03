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Представители разных этносов исполнили кюи в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Июля 2022, 22:40
Представители разных этносов исполнили кюи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на набережной реки Урал прошел большой концерт, на котором под аккомпанемент домбры прозвучали кюи известных казахских композиторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором концерта на новой набережной реки Урал для горожан и гостей Атырау, в котором приняли участие известные в регионе исполнители, выступил Дом дружбы. Казахские национальные мелодии звучали в исполнении представителей разных этносов, проживающих в регионе.

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Михаил Вязниковцев исполнил кюи «Той бастар», «Адай», а его сестра Фаина песню «Құрбым-ай». Ярким стало выступление известного в Атырау ценителя казахской культуры, музыканта Олега Атанасова. Он исполнил под аккомпанемент домбры несколько популярных казахских произведений.

«Наша задача - не только создать у людей праздничное настроение, но и привлечь их внимание к домбре, к искусству игры на ней», - подчеркнули организаторы праздничного концерта.

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Атырауская область   Культура   История домбры  
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