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    21:15, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Представители Рабочей партии Курдистана сложат оружие в Ираке

    Руководитель Национальной разведывательной организации Турции (НРО) Ибрагим Калын посетил с рабочим визитом столицу Иракского Курдистана, где провел встречи с рядом высокопоставленных представителей автономии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Представители Рабочей партии Курдистана сложат оружие в Ираке
    Фото: ntv.com.tr

    В Эрбиле он встретился с лидером Демократической партии Курдистана (ДПК) Масудом Барзани, президентом автономного региона Нечирваном Барзани, премьер-министром Месруром Барзани, вице-премьером Кубатом Талабани, а также с министром внутренних дел Ребером Ахмедом и членами Совета безопасности Курдистана.

    Стороны обсудили последствия продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем, а также возможные риски для стабильности на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено вопросам регионального урегулирования и борьбе с терроризмом. Одной из центральных тем стало продвижение инициативы «Турция без террора», предполагающей координацию усилий по разоружению и устранению вооруженных структур, представляющих угрозу безопасности Турции и соседних государств.

    Как пишет турецкое издание Karar, уже сегодня, 2 июля, в городе Сулеймания ожидается знаковое событие: представители Рабочей партии Курдистана (РПК) передадут оружие уполномоченным структурам в рамках договоренностей о демилитаризации. Не исключается, что на церемонии, которая будет записана и опубликована в СМИ, может присутствовать один из старейших членов организации – Мустафа Карасу.

    Между тем, наблюдатели связывают визит Ибрагима Калына в Эрбиль именно с подготовкой этого мероприятия. По оценкам экспертов, успешная реализация плана станет важным шагом на пути к стабилизации обстановки в северных районах Ирака и приграничных территориях Турции.

    Ранее мы писали о том, что в Турции стали известны подробности предстоящего процесса сдачи оружия РПК, которая объявила о самороспуске.

    Теги:
    Турция Ирак Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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