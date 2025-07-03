Представители Рабочей партии Курдистана сложат оружие в Ираке

В Эрбиле он встретился с лидером Демократической партии Курдистана (ДПК) Масудом Барзани, президентом автономного региона Нечирваном Барзани, премьер-министром Месруром Барзани, вице-премьером Кубатом Талабани, а также с министром внутренних дел Ребером Ахмедом и членами Совета безопасности Курдистана.

Стороны обсудили последствия продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем, а также возможные риски для стабильности на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено вопросам регионального урегулирования и борьбе с терроризмом. Одной из центральных тем стало продвижение инициативы «Турция без террора», предполагающей координацию усилий по разоружению и устранению вооруженных структур, представляющих угрозу безопасности Турции и соседних государств.

Как пишет турецкое издание Karar, уже сегодня, 2 июля, в городе Сулеймания ожидается знаковое событие: представители Рабочей партии Курдистана (РПК) передадут оружие уполномоченным структурам в рамках договоренностей о демилитаризации. Не исключается, что на церемонии, которая будет записана и опубликована в СМИ, может присутствовать один из старейших членов организации – Мустафа Карасу.

Между тем, наблюдатели связывают визит Ибрагима Калына в Эрбиль именно с подготовкой этого мероприятия. По оценкам экспертов, успешная реализация плана станет важным шагом на пути к стабилизации обстановки в северных районах Ирака и приграничных территориях Турции.

Ранее мы писали о том, что в Турции стали известны подробности предстоящего процесса сдачи оружия РПК, которая объявила о самороспуске.