Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Представители партии «Ауыл» провели встречи с жителями четырех областей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Января 2021, 21:30
Представители партии «Ауыл» провели встречи с жителями четырех областей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Агитационная группа Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в составе кандидатов в областной и районные маслихаты Северо-Казахстанской области посетили ТОО «Азия Тарангул». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Встреча с трудовым коллективом состоялась в рамках акции «Ауылдан ауылға» при участии руководителя регионального филиала партии «Ауыл» Темиргали Абилмажинова.

«Азия Тарангул» - ведущее в регионе хозяйство, занимающееся животноводством и выращиванием зерновых культур. Предприятие обеспечивает местное население рабочими местами, участвует в экспорте отечественной сельскохозяйственной продукции и развитии социальной инфраструктуры села.

На встрече были озвучены проблемы низкого уровня обновления сельскохозяйственной техники и доступности ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ.

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и кандидаты в областные и районные маслихаты также провели важные встречи с работниками крестьянских хозяйств и многодетными матерями в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях и представили предвыборную программу партии.

Кандидат в Мажилис Парламента Республики Казахстан Арсютин Н.Г., кандидаты в депутаты Павлодарского областного маслихата Аманжолов Б.А., Токтушаков Е.Ч., доверенные лица НДПП «Ауыл» Байгурманов Е.Н., Батыршаев А.О., Жексенби М.А. встретились с жителями села «Андас» Павлодарской области.

Кандидаты в Мажилис Парламента РК Аралбекова К.А., Токсеитова Р.А., Толеген Б., кандидат в депутаты Туркестанского городского маслихата К.К. Баймен, кандидат в маслихат Казыгуртского района С. Стыбаева встретились с предпринимательницами и многодетными матерями Туркестанской области, представили предвыборную программу партии и выслушали чаяния многодетных мам.

Кандидат в областной маслихат Фараджев М.Т. и кандидаты в районные маслихаты встретились с коллективом фермерского хозяйства «Мурзыканова» в селе Прапорщиково Глубоковского района Восточно-Казахстанской области провели разъяснительную работу по предвыборной программе.


Восточно-Казахстанская область   Павлодарская область   Северо-Казахстанская область   Туркестанская область   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом