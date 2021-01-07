Представители партии «Ауыл» провели встречи с жителями четырех областей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Агитационная группа Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в составе кандидатов в областной и районные маслихаты Северо-Казахстанской области посетили ТОО «Азия Тарангул». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Встреча с трудовым коллективом состоялась в рамках акции «Ауылдан ауылға» при участии руководителя регионального филиала партии «Ауыл» Темиргали Абилмажинова.

«Азия Тарангул» - ведущее в регионе хозяйство, занимающееся животноводством и выращиванием зерновых культур. Предприятие обеспечивает местное население рабочими местами, участвует в экспорте отечественной сельскохозяйственной продукции и развитии социальной инфраструктуры села.

На встрече были озвучены проблемы низкого уровня обновления сельскохозяйственной техники и доступности ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ.

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и кандидаты в областные и районные маслихаты также провели важные встречи с работниками крестьянских хозяйств и многодетными матерями в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях и представили предвыборную программу партии.

Кандидат в Мажилис Парламента Республики Казахстан Арсютин Н.Г., кандидаты в депутаты Павлодарского областного маслихата Аманжолов Б.А., Токтушаков Е.Ч., доверенные лица НДПП «Ауыл» Байгурманов Е.Н., Батыршаев А.О., Жексенби М.А. встретились с жителями села «Андас» Павлодарской области.

Кандидаты в Мажилис Парламента РК Аралбекова К.А., Токсеитова Р.А., Толеген Б., кандидат в депутаты Туркестанского городского маслихата К.К. Баймен, кандидат в маслихат Казыгуртского района С. Стыбаева встретились с предпринимательницами и многодетными матерями Туркестанской области, представили предвыборную программу партии и выслушали чаяния многодетных мам.

Кандидат в областной маслихат Фараджев М.Т. и кандидаты в районные маслихаты встретились с коллективом фермерского хозяйства «Мурзыканова» в селе Прапорщиково Глубоковского района Восточно-Казахстанской области провели разъяснительную работу по предвыборной программе.