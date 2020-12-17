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Представители партии «ADAL» провели встречи с жителями трех областей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Декабря 2020, 17:07
Представители партии «ADAL» провели встречи с жителями трех областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты Мажилиса от партии «ADAL» провели встречи с жителями Акмолинской, Алматинской и города Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры, необходимость улучшения мер по социальной поддержке – об этом и многом другом говорят жители регионов во время встреч с кандидатами в депутаты Мажилиса от партии «ADAL».

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Так, содержательный разговор состоялся между кандидатами в депутаты Олжасом Ордабаевым, Акмарал Бекмурзаевой и жителями города Атбасара Акмолинской области. Кроме этого, кандидаты встретились сегодня с жителями города Есиль и села Аулиекол.

Кандидаты в депутаты в Мажилис от партии «ADAL» провели встречи и в городе Туркестане. С населением города повстречались Максат Толыкбай и Даулет Мукаев, Ардак Назаров и Алмасбек Садырбаев.

Свои встречи с населением Алматинского района продолжила и кандидат в депутаты в Мажилис Лаззат Чинскисбаева. Она посетила село Сарыозек Кербулакского района и село Уштобе Каратайского района Алматинской области.


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