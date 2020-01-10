Представители общественности Нур-Султана обсуждают статью Президента «Абай и Казахстан в XXI веке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 января в газете «Егемен Қазақстан» вышла в свет статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». По мнению представителей столичной интеллигенции, статья Главы государства является новой вехой в процессе духовного возрождения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Известный отечественный поэт Несіпбек Айтұлы считает, что статья Президента – это стержень национальной программы духовного обновления казахстанского народа. «Абай был и остается верным ориентиром, нравственным маяком. В его личности, духовном и интеллектуальном наследии содержится то самое противоядие, которое может на любом историческом отрезке развития нашей страны спасти государство, общество и личность от деградации. Глава государства справедливо рассуждает, что без осмысления творчества великого мыслителя, просветителя и поэта в масштабах страны мы обречены вечно искать идею, которая скрепила бы казахстанское общество на веки вечные. А ведь национальная идея, выступающая объединяющей силой, всегда важнее экономики и политики. Именно она – единственная основа благосостояния и благополучия государства. По моему глубокому убеждению, каждый государственный муж должен следовать в личной и общественной жизни принципам Абая, руководствоваться только ими при решении любых вопросов. К примеру, «Слова назидания» – это своего рода квинтэссенция всех передовых и демократических законов, изложенных в конституции правовых государств. Поэтому полностью разделяю мнение Касым-Жомарта Токаева о том, что духовная модернизация Казахстана непременно должна зиждиться на заветах Абая»,- утверждает поэт.

По мнению председателя Центра молодежной политики ЕНУ имени Гумилева Азата Тенгебаева, решение Президента о празднование в текущем году 175-летия Абая даст новый толчок дальнейшей популяризации Абая не только в республике, но и за рубежом. «Меня очень обнадеживают слова Главы государства, что все мероприятия в рамках празднования 175-летия великого мыслителя, просветителя, поэта и композитора будут проводиться не для формальности или веселья ради, а с целью расширения кругозора, пополнения интеллектуального багажа и духовного развития казахстанцев. Уверен, что юбилей такой великой личности, как Абай, будет интересен не только казахстанцам. Ведь любой гений – это прежде всего достояние всего человечества»,- говорит Азат Тенгебаев. «Государственная политика Казахстана, направленная на сохранение исторического наследия, – это очень важный компонент современной политической ситуации в нашей республике. Меры, предпринимаемые руководством страны, яркое тому подтверждение. В статье Президента подчеркивается мысль о необходимости сохранения исторической преемственности во имя будущего Казахстана. Как говорится, без знания прошлого, невозможно понять настоящее, а уж тем более разглядеть контуры будущего»,- отметила декан Казахского университета экономики, финансов и международной торговли Айгуль Мухамеджанова.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».