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Представители Кыргызстана и Таджикистана получат дипломы военного вуза в Алматы

14 Июня 2020 23:30
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Представители Кыргызстана и Таджикистана получат дипломы военного вуза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сухопутных войск началась «горячая» пора – курсанты выпускного курса сдают государственные экзамены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выпускники должны показать свою профессиональную пригодность для выполнения будущих офицерских обязанностей по специальности.

На базе учебного центра вуза курсанты демонстрируют огневую подготовку в стрельбе из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортера БТР-80.

Государственная экзаменационная комиссия подведет итоги четырехлетней учебы.

Ответственным за проведение государственных экзаменов назначен командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.

Дипломы об окончании высшего военного учебного заведения в этом году получат 385 выпускников. В их числе – восемь представителей Кыргызстана и десять представителей Таджикистана, которые проходят обучение в казахстанском военном вузе на основе взаимодействия и военного сотрудничества стран в рамках ОДКБ.

31 курсант претендуют на право получения диплома с отличием. Имена отличников традиционно будут занесены на Доску почета института.


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#Алматы   #Вузы   #Армия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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