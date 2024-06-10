Представители крупных корейских компаний приедут на бизнес-форум в Астану

В рамках визита Президент Республики Корея в Казахстан состоится казахстанско-корейский бизнес-форум 12 июня текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Организатором форума выступает АО ФНБ «Самрук-Казына».

По предварительной информации, в форуме примут участие Главы двух государств, а также:

председатель правления АО «Самрук-Казына» — Нурлан Жакупов.

председатель Корейской ассоциации международной торговли Джин Сик Юн.

На пленарной сессии ожидается выступление:

заместителя главы региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia&CIS Им Дже У.

генерального директора Astana Motors Бекнура Несипбаева.

вице-президента Doosan Enerbility Янг Юн Хо.

заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК «КТЖ» Ануара Ахметжанова.

По итогам ожидается подписания ряда коммерческих документов.

Свое участие в форуме подтвердили уже более 50 компаний, среди которых Samsung, Pasco Holding, LS Corporation и другие

В целом в мероприятии планируется участие порядка 300 представителей бизнеса из обеих стран.

Ранее сообщалось, что Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит с государственным визитом Казахстан.