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    13:47, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Представители крупных корейских компаний приедут на бизнес-форум в Астану

    Представители крупных корейских компаний приедут на бизнес-форум в Астану
    Фото: Kazinform

    В рамках визита Президент Республики Корея в Казахстан состоится казахстанско-корейский бизнес-форум 12 июня текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Организатором форума выступает АО ФНБ «Самрук-Казына».

    По предварительной информации, в форуме примут участие Главы двух государств, а также:

    • председатель правления АО «Самрук-Казына» — Нурлан Жакупов.
    • председатель Корейской ассоциации международной торговли Джин Сик Юн.

    На пленарной сессии ожидается выступление:

    • заместителя главы региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia&CIS Им Дже У.
    • генерального директора Astana Motors Бекнура Несипбаева.
    • вице-президента Doosan Enerbility Янг Юн Хо.
    • заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК «КТЖ» Ануара Ахметжанова.

    По итогам ожидается подписания ряда коммерческих документов.

    Свое участие в форуме подтвердили уже более 50 компаний, среди которых Samsung, Pasco Holding, LS Corporation и другие

    В целом в мероприятии планируется участие порядка 300 представителей бизнеса из обеих стран.

    Ранее сообщалось, что Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит с государственным визитом Казахстан.  

    Теги:
    Казахстан Бизнес Сотрудничество Форум Корея Интеграция и партнерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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