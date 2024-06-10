13:47, 10 Июнь 2024 | GMT +6
Представители крупных корейских компаний приедут на бизнес-форум в Астану
В рамках визита Президент Республики Корея в Казахстан состоится казахстанско-корейский бизнес-форум 12 июня текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Организатором форума выступает АО ФНБ «Самрук-Казына».
По предварительной информации, в форуме примут участие Главы двух государств, а также:
- председатель правления АО «Самрук-Казына» — Нурлан Жакупов.
- председатель Корейской ассоциации международной торговли Джин Сик Юн.
На пленарной сессии ожидается выступление:
- заместителя главы региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia&CIS Им Дже У.
- генерального директора Astana Motors Бекнура Несипбаева.
- вице-президента Doosan Enerbility Янг Юн Хо.
- заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК «КТЖ» Ануара Ахметжанова.
По итогам ожидается подписания ряда коммерческих документов.
Свое участие в форуме подтвердили уже более 50 компаний, среди которых Samsung, Pasco Holding, LS Corporation и другие
В целом в мероприятии планируется участие порядка 300 представителей бизнеса из обеих стран.
Ранее сообщалось, что Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит с государственным визитом Казахстан.