Представители из 48 СМИ будут освещать Послание Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на совместном заседании палат Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана. Для освещения Послания аккредитовано более 150 представителей из 48 СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Борт N1».

Как ранее сообщал пресс-секретарь Президента Берик Уали, нынешнее Послание Президента будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

Отметим, что трансляция заседания с 11:00 будет доступна на республиканских телеканалах.

Напомним, что 11 марта Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.