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Представители госаппарата порой являются источником вопиющей несправедливости – Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Апреля 2022, 15:50
Представители госаппарата порой являются источником вопиющей несправедливости – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важность противодействовать несправедливости в государстве подчеркнул Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Часто наши граждане задаются вопросом – что такое новый Казахстан? Новый Казахстан – это справедливый Казахстан. Нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом. И источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители госаппарата», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии «AMANAT».

Отсюда, по словам Президента, устойчивое недоверие граждан к институтам власти.

«Поэтому, перед партией «AMANAT» стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны идти в авангарде с представителями народа, быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью», - подчеркнул Глава государства.

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