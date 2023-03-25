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Представители двух партий стали депутатами маслихата Кызылординского области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 10:03
Представители двух партий стали депутатами маслихата Кызылординского области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Итоги выборов депутатов Кызылординского областного маслихата, избираемых по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам, объявили в областной избирательной комиссии, передает МИА «Казинформ».

В списки избирателей включены 486034 граждан.

В голосовании приняли участие 325088 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 62, вне помещений для голосования - 4285.

По итогам выборов депутатами Кызылординского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу №1 – Жумашев Мейрамбек Тогусович, 1978 года рождения, директор ТОО «Тогыс - Аралотын», проживает в городе Аральск Кызылординской области;

по избирательному округу №2 – Тилеп Ибайдулла Тилепулы, 1959 года рождения, директор ТОО «Тилеп», проживает в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области;

по избирательному округу №3 – Имандосов Нурлан Самуратович, 1977 года рождения, директор ТОО «РЗА-Агро», проживает в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области;

по избирательному округу №4 – Калиев Ерлан Пиртазаевич, 1962 года рождения, директор департамента государственного имущества и приватизации города Байконыр, проживает в городе Байконыр.

по избирательному округу №5 – Төлепов Орынбасар Өтепұлы, 1962 года рождения, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Жанажол», проживает в селе Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области.

по избирательному округу №6 – Шаймаганбетов Амирбек Бердибекович, 1963 года рождения, зам директор ТОО «Кызылординский автобусный парк», проживает в городе Кызылорда.

по избирательному округу №7 – Ембергенов Жумабек Ашимулы, 1976 года рождения, начальник отдела государственной корпорации «Правительство для граждан» по Сырдарьинскому району, проживает в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.

по избирательному округу №8 – Жумбеков Даулет Егембергенулы, 1962 года рождения, председатель крестьянского хозяйства «Акмая», проживает в Шиелийском районе.

по избирательному округу №9 – Ысқақ Жанкелді Ойшыұлы, 1958 года рождения, директор ИП «Ысқақ», проживает в городе Кызылорда.

по избирательному округу №10 – Амитов Нуридин Егембердиевич, 1968 года рождения, директор Кызылординской областной многопрофильной больницы, проживает в городе Кызылорда.

по избирательному округу №11 – Ниязов Мухтар Мауленулы, 1985 года рождения, директор казахского музыкального академического театра имени Н. Бекежанова, проживает в городе Кызылорда.

по избирательному округу №12 – Мустафа Садык Шонмурынулы, 1966 года рождения, директор ТОО «Кызылординский областной футбольный клуб»Кайсар«, проживает в городе Кызылорда.

по избирательному округу №13 – Сактаганов Канагат Жанайбекович, 1966 года рождения, казах, учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Асар», проживает в городе Кызылорда.

по избирательному округу №14 – Ералиев Магжан Абзалович, 1989 года рождения, директор ПТ «Абзал и Компания», проживает в городе Кызылорда.

по избирательному округу №15 – Оңғарбаев Аманжол Сақыпұлы, 1968 года рождения, директор ТОО «Сыр медиа», проживает в городе Кызылорда.

по избирательному округу №16 – Ерназаров Кайрат Шаршыбекович, 1965 года рождения, директор ТОО «Бак-береке 2030», проживает в городе Кызылорда.

Число политических партий, участвовавших в выборах – 6

Число голосов, поданных за каждую политическую партию:

Партия «Amanat» - 219248 или 68,51% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 13465 или 4,21% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» - 10773 или 3,37% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана - 9037 или 2,82% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зелёных «Байтақ» - 10493 или 3,28% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 50805 или 15,87% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 6220

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:

Партия «Аmаnat» – 13

Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» – 3.


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