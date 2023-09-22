Представители Азербайджана и Армении завершили встречу в Евлахе
Завершилась встреча официальных лиц Азербайджана с представителями армянской делегации Карабаха. Встреча состоялась по приглашению Администрации президента Азербайджанской Республики в городе Евлах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Азербайджанскую сторону на встрече представлял ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе Рамин Мамедов, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях Башир Гаджиев, а также сотрудник специального представительства Илькин Султанов.
Армянское население Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.
Представитель армянской стороны по итогам встречи заявил, что окончательного соглашения с Баку нет, требуется согласование деталей.
Встреча длилась более двух часов. По ее итогам пока никаких комментариев не было.