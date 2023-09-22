РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:56, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Представители Азербайджана и Армении завершили встречу в Евлахе

    Представители Азербайджана и Армении завершили встречу в Евлахе
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Завершилась встреча официальных лиц Азербайджана с представителями армянской делегации Карабаха. Встреча состоялась по приглашению Администрации президента Азербайджанской Республики в городе Евлах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Азербайджанскую сторону на встрече представлял ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе Рамин Мамедов,  заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях Башир Гаджиев, а также сотрудник специального представительства Илькин Султанов.

    Армянское население Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.
    Представитель армянской стороны по итогам встречи заявил, что окончательного соглашения с Баку нет, требуется согласование деталей.
    Встреча длилась более двух часов. По ее итогам пока никаких комментариев не было.

    Теги:
    Азербайджан Армения Мировые новости
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!