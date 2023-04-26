Представители АНК установили юрту в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, руководители центральных и местных исполнительных органов, члены АНК, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, научная, творческая интеллигенция, представители СМИ.

«Сегодня первый день сессии АНК, на которой мы встречаемся ежегодно. Что касается юрты, это такое символическое мероприятие – представители разных этносов собирают юрту вместе. Это означает, что мы строим наш общий шанырак, в котором царят мир и благополучие. Это символизирует мир, стабильность, дружбу народа», - сказала заместитель председателя этнокультурного объединения «Корейцы города Астаны» Роза Пак.

На вопрос, не сдует ли юрту ветром, Р. Пак ответила отрицательно.

«Так как она установлена руками представителей многих этносов, думаю, она будет устойчива», - сказала представитель АНК.