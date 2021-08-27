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Представители АНК обсудили роль Конституции в единстве народа страны

27 Августа 2021 19:25
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Представители АНК обсудили роль Конституции в единстве народа страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под эгидой Ассамблеи народа Казахстана прошел республиканский круглый стол «Конституция - основа единства и духовного согласия народа Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

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В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители АНК, госорганов, этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции, молодежные лидеры.

Они обсудили историческую роль Конституции в развитии казахстанской модели общественного согласия и единства.

Участники призвали беречь основополагающие нормы, провозглашенные в Основном законе и являющиеся залогом успешного развития, сохранения единства и согласия в казахстанском обществе.

Они отметили историческую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в создании и принятии действующей Конституции, в которой Казахстан утверждает себя правовым и светским государством.



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#АНК   #Дата  
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