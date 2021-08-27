Представители АНК обсудили роль Конституции в единстве народа страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под эгидой Ассамблеи народа Казахстана прошел республиканский круглый стол «Конституция - основа единства и духовного согласия народа Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители АНК, госорганов, этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции, молодежные лидеры.
Они обсудили историческую роль Конституции в развитии казахстанской модели общественного согласия и единства.
Участники призвали беречь основополагающие нормы, провозглашенные в Основном законе и являющиеся залогом успешного развития, сохранения единства и согласия в казахстанском обществе.
Они отметили историческую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в создании и принятии действующей Конституции, в которой Казахстан утверждает себя правовым и светским государством.
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