Представителей СМИ наградили премией Ular в области Улытау

26 июня в Жезказгане состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии акима области Улытау «Ular», присуждаемой работникам средств массовой информации. Виновников торжества поздравили заместитель акима области Улантай Усенов, председатель областного маслихата Бауыржан Шынгысов, руководители учреждений и организаций области, передает агентство Kazinform.

«Золотой медалью» Союза журналистов Казахстана награжден заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана Досжанов Қуанышбек Сырымбекулы.

Обладатель нагрудного знака «Ақпарат саласының үздігі», собственный корреспондент газеты «Егемен Қазақстан» по области Улытау Дастанов Абдолла Байділдаулы удостоился звания «Почетный журналист Казахстана» Союза журналистов Казахстана.

Номинации «За верность профессии» удостоилась корреспондент газеты «Жезказганский вестник» Одинцова Валентина Васильевна.

В номинации «Шаңырақ» победила главный редактор телеканала Aqsham Толегенова Алтынгул Мажикенкызы, в номинации «Лучшая творческая работа года» — креативный директор телеканала «Ulytau» Умбетова Базаркул Сейтжанкызы, «За лучшее освещение экономической тематики» — зам. главного редактора газеты «Сарыарқа» Наурызбаева Меруерт Туяккызы, «За лучшее освещение актуальных проблем» — выпускающий редактор газеты «Подробности» Высоцкая Юлия Константиновна, «За лучшее освещение социальной тематики» — коллектив газеты «Жаңаарқа», «За лучшее освещение антикоррупционной тематики» — коллектив газеты «Шарайна», «За активную жизненную позицию» — шеф-редактор телеканала Ulytau Куанышова Гулим Мараткызы, «За лучшее освещение сельской тематики» — главный редактор газеты «Ұлытау» Оспан Альмира Максуткызы, «За лучшее освещение производственной тематики» — старший корреспондент газеты «Мысты өңір» Казкенов Багдат Айтореулы, «За стиль и функциональность» — технический редактор газеты «Қазыналы өңір» Байпелова Айгул Сагынтайкызы, «Мастер объектива» — телеоператор корпункта города Жезказган телеканала «Хабар» Уздикбаев Нурбол Аментулы.

Всем номинантам вручили по 500 тысяч тенге. Специальной премии «За вклад в развитие журналистики области Улытау» в размере 1 млн тенге удостоился журналист Амандык Рахулы.

Лучшие работники СМИ был отмечены почетными грамотами области Улытау, благодарственными письмами главы региона, а также ряда учреждений и организаций.