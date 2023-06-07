Представительство CNN может появиться и в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Телеканал CNN намерен открыть свое представительство в Казахстане. Сегодня сотрудники из числа руководства американской кабельной новостной сети посетили агентство «Хабар». Деловую встречу провел председатель телесемейства Берик Уали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Стороны обсудили будущее сотрудничество, а именно организацию профессиональных курсов и тренингов для журналистов, а также командировок для обмена опытом в главный офис телеканала в США.

У гостей также запланированы встречи с представителями Министерства информации и общественного развития нашей страны.

«Цель нашего визита – встретиться лично с руководством агентства «Хабар», договориться и начать сотрудничать. Если пойдет все хорошо, мы рассмотрим обмен контентом и опытом, стажировки для журналистов в Казахстане и США. Казахстан – это стабильная и динамично развивающаяся страна. Наш выбор пал на эту страну в Центральной Азии не случайно», - озвучил вице-президент CNN по стратегическим партнерствам Константинос Ойкономоу.