Предсказавший трагедию в Турции исследователь предупреждает о новых землетрясениях

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ – Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на его аккаунт в Twitter.

По его мнению, в начале марта могут произойти землетрясения магнитудой более 7 и даже 8 баллов. По его словам, ожидается сближение критической геометрии планет 2 и 5 марта, что в свою очередь может привести к крупным сейсмическим явлениям 3-4 или 6-7 марта.

«Первая неделя марта может стать сверхкритичной… Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это всего лишь предупреждение, потому что критическая планетарная геометрия вызывает крупные сейсмические явления. Это не стоит недооценивать»,- говорит Хугербитс в последнем видео, опубликованном на YouTube-канале организации Survey of Geometry of the Solar System.

В видеопрогнозе он предсказывает, что в первую неделю марта может произойти целый ряд сейсмических явлений с магнитудой в 6 баллов.

«Возможны два пути развития сценария. Сильное землетрясение может произойти 3-4 марта, а затем будет зафиксировано повышение сейсмической активность 6-7 марта в полную Луну. Или же некая сейсмическая активность будет наблюдаться 3-4 марта, и затем последует крупное сейсмическое явление 6-7 марта», - говорит Хугербитс.

Также в видео он отмечает, что колебания атмосферного давления могут послужить важным индикатором того, где могут быть зафиксированы предстоящие сейсмические явления.

Если судить по последним данным, по словам Хугербитса, то сейсмическая активность может наблюдаться в Северной Америке, на Камчатке, Курильских островах, в Японии, на Филиппинах, в Индонезии.

«Я говорю всего лишь о возможности. В ближайшие дни могут произойти дополнительные колебания атмосферного давления. Мы будем вам о них сообщать», - говорится в конце видео.

На портале groundreport.nl о Франке Хугербитсе написано, что он работает в научно-исследовательском институте, занимающимся мониторингом геометрии небесных тел в связи с сейсмической активностью.

Несмотря на то, что у него нет научной степени, мужчина увлекается данным вопросом и часто делает прогнозы о возможных землетрясениях. Хугербитс предсказал землетрясение в Турции и Сирии за три дня до катастрофы.